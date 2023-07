Finalitzen les obres que connecten la xarxa d'aigua del Casot amb la de la Calsina a Marganell

és un municipi que compta amb diferents veïnats, situats de forma dispersa pel territori i que formen petits nuclis de població.ha finalitzat les obres que connecten la xarxa d'aigua potable del, una obra que millorarà l'abastament d'aquest últim veïnat.L'obra que s'ha portat a terme aquesta primavera, i que uneix la xarxa dels dos veïnats a través de, permetrà oferir aigua de forma estable a la Calsina. Els treballs d'instal·lació de la canonada han anat acompanyats d'altres petites intervencions per completar la connexió com la instal·lació d'arquetes al llarg del recorregut, que en facilitaran el manteniment.Les obres es van iniciar el 21 d'abril i han finalitzat el 26 de juny. El cost ha estat de 141.756,69 euros (IVA no inclòs) i ha estat finançat pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya () 2020-2024.