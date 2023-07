Memoria.cat publica relats sobre manresans que van passar a la zona franquista durant la guerra civil

El portal Memòria.cat ha publicat quatre relats inèdits de manresans que van passar de la Manresa republicana a la zona franquista els anys 1937 i 1938 . Les cartes relaten de forma excepcional i en primera persona com va ser l'escapada de la ciutat fins a entrar en territori franquista.El manresàva rebre entre el juny del 1937 i l'agost del 1942 un total de 440 cartes d'amics, coneguts i familiars -entre les quals, 120 del seu germà Daniel. Són 440 testimonis directes de les vicissituds, experiències i sentiments viscuts en aquells temps convulsos.Aquelles cartes van passar a mans d'una de les filles de l'Albert, la, que, conscient de l'interès de moltes d'elles, ho va comunicar a Memoria.cat. De seguida, i atès el seu, el portal va proposar-li de fer públiques les cartes de quatre manresans que expliquen com va ser la seva fugida de la zona republicana a la franquista. Avui, gràcies al treball de la Montserrat Torra, es poden donar a conèixer aquests testimoniatges complementats amb algunes imatges i documents aportats per les respectives famílies.Es tracta d'unsd'aquesta escapada que, tot i ser força massiva, és un temaen profunditat. En concret, apleguen aquestes quatre cartes que rep l'Albert: una del seu germà Daniel i la primera carta que rep dels amics, tots ells de la. Aquestes quatre cartes constitueixen uns testimonis excepcionals escrits en primera persona i en el moment dels fets.Com a complement d'aquests quatre testimonis epistolars, Memòria.cat inclou eld'Albert Torra i Ferrer, sobre el recorregut de l'evasió, i dues narracions més de l'experiència de fugida, tot i que es tracta de relats escrits ja de grans. Un és el que el mateix Albert Torra i Ferrer fa d'aquest episodi en una autobiografia adreçada als seus nets. I precisament el seu amic i company d'escapada, l', explica també, ja de gran, tota aquesta experiència al seu fill Josep Maria, que ho va transcriure de seguida. Són, per tant, dos relats més del mateix episodi, des del punt de vista de cadascun dels dos protagonistes, l'Iscle i l'Albert. A tots els sis textos s'han marcat en vermell els fragments que narren estrictament la fugida.