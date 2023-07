Sant Fruitós estreny llaços amb Bolívia per difondre la figura de Lluís Espinal

L'Ajuntament dei eldetreballaran conjuntament per impulsar diferents accions per portar arreu la figura del santfruitosenc, a través d'iniciatives culturals i pedagògiques i amb el cinema com a fil conductor.Aquesta setmana, president de l'entitat, impulsora del festival cinematogràfic, s'ha reunit amb l’alcalde del municipi,, el regidor de cultura i patrimoni,, i amb, membre de la Comissió Lluís Espinal, per començar a teixir llaços i planificar accions conjuntes.La primera de les accions que es realitzarà serà la col·laboració entre la localitat de(Bolívia) i Sant Fruitós de Bages durant la 19a edició delde Bolivia que se celebrarà aquest mes d'agost. Aquesta unió tindrà la vista posada en el 2024, any del vintè aniversari d'aquest certamen, que vol celebrar a Sant Fruitós de Bages una mostra de cinema dedicada a Espinal.Un altre de les iniciatives que s'ha acordat impulsar és la traducció al castellà delsobre Lluís Espinal que va editar l'Ajuntament, per tal de poder-ne fer difusió alsi alhora potenciar un intercanvi entre centres escolars per a compartir el treball fet.El Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos té per objectiu difondre i promocionar treballs audiovisuals que defensin. En el marc del Festival estan impulsant també el projecte, una nova instal·lació que es construirà al municipi de Sucre, a Bolívia, amb l'objectiu de fer pedagogia i fer que l'accés a l'art cinematogràfic sigui un dret universal. Aquesta instal·lació comptarà amb unaque portarà el nom de Lluís Espinal i es treballarà per tal que l'agermanament entre ambdós municipis es doni a conèixer.Totes les iniciatives sorgides d'aquesta trobada es traslladaran a la, com a tret de sortida per a començar a treballar en aquesta unió.