Els Mossos desallotgen el restaurant del Club Tennis Manresa per triplicar l'aforament permès

Agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa delshan entrat aquesta matinada de dissabte a diumenge aldeli han ordenat el seudesprés de comprovar que el local no tenia permís per dur a terme una activitat de, com estava funcionant en aquell moment i, sobretot, per acollirtot i tenir un aforament màxim de 97 persones.A més, per diversos factors que han observat, els agents han valorat que aquesta sobre-ocupació posava en, motiu pel qual també ha ordenat lai han obert una denúncia contra el propietari del local,El desallotjament de l'establiment s'ha portat a terme