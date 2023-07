Un Ex Abrupto més distòpic que mai omple Moià d'art experimental

Durant aquest dissabte,ha acollit una nova edició de l', la vuitena, amb laen totes les seves formes i realitats presents i canviants com a eix central.Elmés important de la Catalunya central ha omplert durant tot el dia i part de la nit, carrers, places i cases del nucli urbà de Moià de, des dels veïns del carrer Sant Sebastià que obren les seves cases com a espais de creació, fins a diverses entitats locals que col·laboren de diferents formes en la realització d'un festival únic i diferent.L'espai dels concerts del Parc Municipal va acollir música en directe des del vespre fins ben passada la mitjanit en un, de coneixença, de rebel·lió artística i d'evident connexió del territori, el que és emergent al costat del fet cultural i de proximitat local, en un èxit únic.A l'Auditori Sant Josep es va poder escoltar i gaudir amb. A Cal Calderó,. A Cobert hi van ser. A Gràfiques Ister,I al parc de la zona llac, la nit va continuar amb, la impactant posada en escena més nu que mai dei la fi de festa ambLes instal·lacions artístiques van estar obertes al públic tot el dia i elva acollir al Parc municipal. A més, ales podia gaudir de la brillant exposició d'Algunes de les instal·lacions encara es podran visitar fins al 15 de juliol.