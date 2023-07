La Diada de Sant Cristòfol donarà el tret de sortida a la Festa Major de Súria aquest dilluns

Aquest dilluns començarà el programa d'actes de la Festa Major de Súria amb els actes corresponents a la. La festa de la vila salina s'allargarà durant tota la setmana fins al següent dimarts 18 de juliol.Laa les 12 del migdia i a les 8 del vespre deixarà pas, al vespre, als propis actes de la Festa Major, aquest dilluns. Al vespre se s'iniciaran els, que s'allargaran fins a dimecres, i ja a la nit el concert dels grups localsDimarts, els grups locals que faran concert seran elsi The. Dimecres agafarà el relleu la ballada amb el grup, i dijous començarà el gruix d'actes del programa. A la tarda, eloferirà un espectacle infantil. Després es farà una trobada de grups de, que donarà pas a la inauguració de la Festa Major amb una cercavila fins al Parc Municipal Macary i Viader. A la nit hi haurà cantada d'havaneres amb, per acabar amb una banyada nocturna a la piscina.Divendres començarà amb una sessió dea la tarda. Al vespre hi haurà concert de la, la. A la nit hi haurà també un, i els concerts de Mariona Escoda, deDissabte començarà al matí amb lai jocs infantils. Al migdia se celebrarà la missa de Sant Cristòfol. Ja a la tarda hi haurà laamb la colla Xerrics d'Olot, la colla de Santa Coloma de Gramenet i la colla local dels Salats de Súria. Tot seguit es farà una, i ja a la nit tindrà lloc al concert de laamb la col·laboració de l'. Una cercavila ambacompanyarà els assistents fins al concert de, que ja començarà de matinada, i, que tancarà la festa.Elsseran els encarregats de despertar Súria el diumenge al matí. Per si algú queda al llit, elsfaran després la Galejada. Salipota acollirà durant tota la jornada un. Al migdia se celebrarà la missa de Festa Major, i tot seguit hi haurà el. El concert de tarda serà a càrrec de, i a la nit serà el torn de la, que també conduirà la cercavila fins al concert del grupLa recta final de la Festa Major de Súria començarà dilluns al migdia amb una missa en sufragi dels difunts. A la tarda hi haurài concert de l'. A la nit s'estrenarà una la rotonda del pont de Salipota i l'Orquestra Maravella hi tornarà per oferir el ball de nit.L'últim acte de la Festa Major serà el dimarts 18 de juliol amb la ballada de sardanes a càrrec de la