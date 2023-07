Súria obre una nova convocatòria d'ajuts econòmics per a les empreses

L'ha obert la convocatòria d'enguany per a la concessió d'de la vila per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial al municipi. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al proper 1 de setembre.Laa persones físiques o jurídiques, microempreses, petites i mitjanes empreses, treballadors autònoms i nous emprenedors que tinguin la seu social o fiscal a Súria i estiguin al corrent de pagament en les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.Les dues línies de la convocatòria són per a la creació dei per a laAquests ajuts són una iniciativa de l'àrea municipal deper tal de dinamitzar l'activitat productiva de la vila. L'atorgament dels ajuts es farà en règim de concurrència competitiva i d'acord amb les bases de la convocatòria.En total, la convocatòria d'enguany compta amb un fons econòmic de 30.000 euros. Els imports màxims i mínims delsoscil·laran en funció de les condicions de la sol·licitud i d'acord amb les bases de la convocatòria.Per a, les persones interessades poden enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça promocio@suria.cat