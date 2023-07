El conegut projecte de música en viu Candlelight arriba aquest estiu a Món Sant Benet

porta el proper divendres, 14 de juliol, una nit màgica a. Envoltats d'espelmes i en el meravellós espai dels, al monestir de Sant Benet, la música del quartet de corda i guitarra elèctrica,, interpretarà les bandes sonores més mítiques del reconegut compositorAixí, sota lai a, es podran sentir els acords de composicions de pel·lícules conegudes com: Pirates del Carib, Gladiator, El Rei Lleó, Pearl Harbour o Batman, entre d'altres. Una vetllada única que no s'ha vist mai abans al Bages.Les entrades per al concert ja estan a la venda des de fa setmanes online a partir de 15 euros (l'entrada més econòmica) i estàn pràcticament totes venudes. Per als assistents, durant el concert també s'instal·larà als Jardins Montserrat un wine bar amb unainformal i deliciosa. Així mateix, els assistents al concert que ho vulguin també podran realitzar una visita especial al monestir aplicant un codi promocional específic per a la ocasió.La música en viu i un ambient íntim a la llum de les espelmes són els trets diferencials de, un projecte de moda que està arrasant en múltiples ciutats europees i que ara, i per primera vegada, arriba al Bages, al monestir de Món Sant Benet.