Jo Jet i Maria Ribot i Sr. Chen s'uneixen en un llançament conjunt amb el títol «SOS»

Els manresanss'han unit per llançar el treball SOS, un senzill pop creat des de la personalitat d'ambdós artistes, que ja havien treballat junts en la producció del disc Febrer / Agost, el darrer àlbum de Jo Jet i Maria Ribot.La proposta es forja en l'essència dea les quals se suma la força interpretativa de Sr. Chen, a més del soque el defineix com a productor. SOS és un crit d'auxili, una cançó divertida, desenfadada i fresca, però no per això banal.Des dels seus inicis, Jo Jet i Maria Ribot ha desencadenat la seva pròpia rebel·lió en unfet de delicadeses i notable. Amb la poesia com a eix principal del seu tarannà lletrístic, la formació ha irromput en l'imaginari sensible de tot oient des del seu primer llegat, Viatges i flors (2014), fins al darrer, Febrer / Agost (2022). Entremig, completen una discografia vital amb títols com Lliure o descansar (2016) o sant llorenç (2020).