La Comunitat Islàmica del Bages inaugura una renovada mesquita Al Fath «oberta a tothom»

Una mesquita "oberta a tothom"

Laha inaugurat aquest dissabte al matí l'adequació i ampliació de laa ladeamb una àmplia representació del teixit polític, social, confessional i, fins i tot, policial, i també de diversos consolats, de la Generalitat i de la Unió de Comunitats Islàmiques del Catalunya, que han assistit a un acte senzill que ha comptat ambi un refrigeri posterior a base de pastes àrabs i sucs. Ha estat present a l'acte el cònsul del Marroc, i s'han excusat elsCom ha destacat l'alcalde, amb la inauguració de l'adequació i ampliació de la mesquita, "esla situació del centre de culte després de la primera inauguració, ara fa 19 anys, el 2004, amb l'alcalde". Cal tenir en compte que des dels seus inicis la mesquita Al Fath va patir mancances adminitratives en els permisos degut a laque ocupava a l'antiga Fàbrica l'Aranya que, en alguns moments, van fer planejar la. El 2017, perdel ple de Manresa, es va obrir una via per a la seva regulació, que anava lligada a l'per donar resposta a les mancances detectades. "Així doncs, avui és un dia de joia perquè no només inaugurem les obres, sinó que també normalitzem totalment la localització de l'emplaçament", ha destacat Aloy.Les obres a la mesquita Al Fath de la via Sant Ignasi van començar ai han tingut un, "que ha estat cobert totalment amb, sense cap suport extern", segons ha apuntat ael president de la Comunitat. "Un proverbi àrab diu que qui et dona una oliva et demana un litre d'oli", ha mostrat gràficament, "i la comunitat musulmana d'Al Fath ha optat per".Els musulmans de la comunitat estaven joïosos davant la inauguració de les millores a la mesquita, "no només perquè ens", ha apuntat, "sinó perquè també habilita espais per a l', per a l'atenció dels, per a l'i per realitzar". Per això ha emfatitzat que la mesquita és "". "Tenim la ferma convicció que hem de treballarpel bé de Manresa", ha incidit El Cadaoui, qui ha destacat que més enllà de la faceta religiosa, la comunitat "té una visió i objectius de futur" per a la ciutatEl president de la Comunitat Islàmica del Bages,, ha destacat que la mesquita és i contuarà essent "un espai de, per crear vincles amb les cultures de Manresa". Hajji ha remarcat que la comunitat continuarà participant en lade la ciutat, "com hem fet amb, el grup de diàleg intercultural o la Festa Intercultural". Hajji ha conclòs el seu parlament desitjant "pau, diàleg i convivència".A banda d'Aloy, El Cadaoui i Hajji, també han intervingut el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya,; en representació del Bisbe de Vic, ho ha fet; el cònsol del Regne del Marroc,, i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat,. L'acte ha estat conduït per. Entremig s'ha fet una curta pregària.