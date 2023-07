ERC acusa el PSC i els comuns de ser «partits sucursalistes»: «Competeixen per veure qui es ven abans Catalunya»

ha acusat eli elsde ser "" en l'acte dels republicans al Bages de cara a lesque s'ha celebrat aaquest dissabte al migdia sota un sol de justícia i amb les poques ombres de la plaça Fius i Palà. "Competeixen entre ells per veure", ha advertit el la consellera i candidata Teresa Jordà. "Sempre que es tracta de defensar les inversions o les infraestructures de Catalunya, el PSC i els comuns", ha rematat.Per la seva part,ha avisat que "la concentració del vot" que demana el PSC per fer front a l'extrema dreta "", perquè, segons ha assegurat, "l'endemà de les eleccions, o la mateixa nit electoral, rebran la" per deixar governar aquells "que posen laper damunts de tot, fins i tot dels drets fonamental". "Ja es van abstenir una vegada. el 2016, per fer president", ha recordat.Aragonès ha reivindicat el vot a ERC per "evitar que això torni a passar". El President ha recuperat la, entre les reclamacions republicanes, després que el PSOE l'hagi deixat fora del programa electoral i davant dels dubtes de Feijóo., en el mateix sentit, ha destacat la "" que viu la política espanyola. "Cada dia que passa, Sumar s'assembla més al PSOE; el PSOE cada dia s'assembla més al PP, i el PP somia amb assemblar-se a Vox". Entrant el matèria de la seva conselleria, Jordà ha demanat i exigit al govern espanyol "lade totes lesdel país", i ho ha fet denunciant que l'Estat "" amb la gestió de l'aigua. "No ens podem permetre el luxe de perdre un pam de", ha afirmat, "i davant dede l'Estat no podem tolerar que es carreguin la nostra pagesia i el nostre territori".A l'acte hi han estat presents nombrosos representants republicans del Bages encapçalats per l'alcalde de Manresa,, i la senadora sallentina, que ha rebut una forta ovació després que anunciés que no repetirà com a candidata.