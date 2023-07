La DO Pla de Bages i l'EsViCC anuncien les beques per al curs 2023-24

Lai l'(EsViCC) han anunciat la convocatòria deper a estudis relacionats amb el vi i la vinya duts a terme a l'EsViCC durant el curs 2023/2024. La importància de preservar la cultura de vi al territori fa que sorgeixi la necessitat de promoure els estudis relacionats ambLes beques van destinades tant als estudis d'un curs complet delcom a cursos concrets que s'imparteixin al centre. Per fer la sol·licitud cal que els interessats donin a conèixer el seu projecte vitivinícola a través d'una memòria justificativa. El requeriment es podrà fer fins el 28 d'agost i a principis de setembre es donaran a conèixer els projectes seleccionats. Lesi elque cal presentar són visibles a les web de les dues entitats EsViCC.cat dopladebages.com . Amb aquesta nova iniciativa es pretén seguir donant impuls a la cultura de vi, i facilitar l'accés a la formació a aquelles persones que hi tinguin interès.La graduació de la primera promoció d'alumnes del CFGM d'el passat dimarts dia 4 de juliol va servir per donar a conèixer aquesta convocatòria. Elva ser l'escenari de l'acte de graduació dels alumnes que havien finalitzat el grau. Es va comptar amb la presència del nou president del, que a més d'encoratjar-los a seguir estudiant i treballant en el sector vitivinícola els va deleitar amb un tast pensat per l'ocasió. A través de l'anàlisi de les varietats picapoll, mandó i merlot van poder fer un viatge per l'essència del territori, la recuperació de noves varietats i aquelles foranes que estan tan ben adaptades al territori.