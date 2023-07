Eloi Hernàndez continuarà com a president del Consell Comarcal del Bages

L'alcalde republicà de Fonollosarepetirà com a president deldesprés de la reedició de l' acord entre ERC i Junts que va avançar NacióManresa per governar l'ens comarcal. Hernàndez estarà acompanyat a la vicepresidència per Sílvia Tardà (ERC), Eduard Mata (Junts) i Jordi Palma (ERC).L'acord entreper als pròxims quatre anys té com a objectius principals d'acció les polítiques socials i d'atenció a les persones per a millorar-ne la vida i el seu benestar, el suport i serveis als municipis, la promoció turística, i el desenvolupament econòmic i territorial mediambientalment sostenible. També seguirà fortament compromès amb la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya, "per fer un país nou i millor, més lliure, i més just".Entre lesen destaca el desenvolupament de les polítiques de promoció i defensa de la igualtat; la implementació del Protocol contra abusos sexuals i violències; reforçar les actuacions de dinamització del parc d'habitatges i definir noves línies de treball; implementar el Pla Estratègic Econòmic del Bages, impulsar i tramitar el Pla Director dels Polígons Industrials del Bages; dissenyar polítiques de suport al desenvolupament rural o impulsar la millora de la mobilitat a la comarca (ferroviària, viària, verda, interurbana). Per la seva banda, entre les accions pensades per a l'àmbit intern destaca la transformació digital de la institució; treballar per incrementar les fonts de finançament (subvencions per projectes, contractes-programa, serveis externs); generar marcs tècnics de debat i de cooperació municipal a nivell de comarca o la millora els indicadors de transparència.