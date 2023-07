Els atletes de l'Avinent Manresa tenen quatre fronts oberts aquest cap de setmana

100mll. Loles Vives

200mll. Elisabet Majó

400mll. Maite Marzo

800mll. Sara Beltrán

1.500mll. Lídia Pons

3.000mll. Nuria Cascante

3.000mm. Nuria Cascante

Tanques baixes. Maite Marzo

2.000obstacles Sara Beltrán

Perxa. Montserrat Prat

Llargada. Loles Vives

Triple. Alicia Hernández

Pes. Lourdes Rossinyol

Disc. Alba Estévez

Javelina. Carme Bes

Martell. Lourdes Rossinyol

4x100. Bes, Majó, Pons i Salguero

4x400. MR Busquets, M Busquets, Estévez i Martínez

Els atletes de l'es desplaçaran aquest cap de setmana a quatre destins diferents. Dissabte a Madrid, l'equip màster femení de l'entitat disputarà elde Primera categoria. El club manresà es trobarà al potent Playas de Castellón, l'equip madrileny de Track Cross Road Team, el CAIM-TED andalús, l'equip gallec de CA Sada, el madrileny At. Arroyomolinos, el gallec At. Samertolameu i el català Pratenc AA.L'equip manresà es presenta a la competició amb l'objectiu de. Hi participaran:Per altra banda, cinc atletes de l'entitat es desplaçaran a Gijon per participar en ela l'aire lliure, amb l'objectiu d'assolir varies posicions de podi. Les atletes amb millors opcions son la saltadoraen la final del concurs d'altura, la llançadoraen la final de javelina (500gr), i la també llançadoraen la final de martell (3kgs). També prendran part en aquest estatal el tanquistaen 400m tanques i la quatrecentistaen 400 metres llisos amb l'objectiu de passar ronda i apropar.se a les seves respectives finals.Fins a la Vall d'Aran es desplaçaran dos ultracorredors del club manresà per participar en la multitudinaria prova de muntanya2023 que aplegarà més de 5.400 corredors vinguts de més de vuitanta països diferents, amb una participació extrangera que voreja el 49%.participaran a la prova amb un recorregut de 110 quilòmetres i 6.400 metres de desnivell positiu.I a tot això, cal afegir ela l'aire lliure que es viurà a l'Hospitalet al llarg de tot el cap de setmana. Hi prendran part una quinzena d'atletes de l'entitat manresana. Les millors opcions per ocupar posicions de privilegi estan dipositades en(400m tanques),(3.000 obstacles),(martell i pes),(100 metres tanques),(Perxa),(martell),(llargada) i(pes).