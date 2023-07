Una quinzena de joves dels EUA fan una estada formativa i tasques de voluntariat a Althaia

Tenen previst estudiar medicina al seu país i aprofiten l'estiu per adquirir experiència en aquest àmbit i, a la vegada, realitzar tasques de forma altruista. Són setze joves delsque entre els mesos de juny i juliol visiten laen dos torns. Hi fan una estada formativa i, a la vegada, col·laboren amb el programa de voluntariat d'estiu de la institució.Aquests nois i noies, que tenen entre 19 i 25 anys, fan rotacions per diferents serveis de l', entre els quals traumatologia, pediatria i oftalmologia, per citar alguns exemples. Durant uns dies s'integren en el servei on, acompanyats pels seus professionals, adquireixen coneixements sobre les dinàmiques pròpies de l'equip, les proves i tècniques que s'hi realitzen.L'objectiu és que coneguin com és la medicina fora del seu país per adquirir una experiència significativa en el seu aprenentatge i, alhora, puguin establir connexions ambPel que fa al voluntariat, coordinenadreçats als professionals de la institució per ajudar a millorar la seva fluïdesa verbal i la pronunciació.Aquests joves cursen, requisit imprescindible per poder estudiar medicina al seu país. A més de superar l'anomenat, hauran de passar un procés de selecció per entrar a la facultat de medicina. Aquesta estada formativa i especialment el voluntariat els farà sumar punts per tenir més possibilitats d'accedir als estudis de medicina que volen.