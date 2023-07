Les obres a la comissaria de proximitat de Manresa començaran a la tardor, dos anys després del seu anunci

Gairebé un any després d' haver-se presentat el local que ha d'acollir la nova comissaria de proximitat de Manresa , la primera de Catalunya mixta entre, al passeig de la República 9-11, el més calent és a l'aigüera. L'Ajuntament ha ratificat aque les obres d'adequació del nou espai no començaran fins, just dos anys després que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, n'anunciés la seva creació Actualment, l'actuació es troba en fase d'per a l'execució de les obres d'adequació de l'espai. Tot i que quan es va presentar el local, l'agost de 2022, el conseller i l'alcaldevan marcar una previsió d'obertura de portes de la nova comissaria per a, quan ja han passat més de set mesos d'aquesta data, el local manté l'aspecte descuidat d'un, com altres que hi ha a la ciutat. Si les obres comencessin, com s'espera, a la tardor, la nova comissaria no seria funcional fins, més d'un any després de les previsions inicials.La comissaria comptarà amb una trentena d'efectius policials, la meitat de cada cos, però també donarà cobertura a aquellsque ho necessitin en la seva activitat al nucli de Manresa. Amb la seva obertura, l'Ajuntament i la Generalitat preveuen acostar els cossos policials al nucli urbà i alde la ciutat i ajudar a reduir laque hi ha entre part de la població.