Després de 12 anys d'alcaldessa, s'ofereix com a advocada per denunciar l'Ajuntament pel mal estat dels carrers

Quan encara no fa ni tres setmanes que va deixar el bastó d'alcaldessa deal nou batlleanuncia el seu bufet d'advocada a les xarxes socials amb la llegenda "Saps que si caus a la via pública a causa del mal estat del paviment pots reclamar una indemnització a l'Ajuntament?".Montserrat Badia, que professionalment és, i que té el bufet domiciliat a la seva població de residència, Castellbell i el Vilar, ha estat alcaldessa del municipi pelde forma consecutiva els darreres tres mandats. El nou batlle, el republicà Adrià Valls, és alcalde des del passat 17 de juny . Cal recordar que les eleccions de Castellbell van ser lesde Catalunya després que ERC va guanyar els socialistes per només un vot La campanya que l'exalcaldessa ha impulsat a través de lesdel seu bufet no concreta ni a quin paviment es refereix, ni a quin municipi, ni contra quin Ajuntament es proposa gestionar la reclamació d'indemnització perquè, de fet, aquesta llei és. La foto que acompanya el missatge tampoc no aclareix cap intencionalitat municipal, ja que s'hi veu un sòl urbà en mal estat que es podria aplicar a qualsevol poble.De totes maneres, el fet que durant dotze anys hagi presidit l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i que hagi tingut temps d'arranjar tots elsfa que aquesta campanya, dies després de deixar la vara, busqui burxar molt abans delsreglamentària.