Dos alumnes del Lacetània participen al Fòrum de Joves Talents de Catalunya

Dos alumnes de l', van ser seleccionats per participar a la vuitena edició del, una trobada que té per objectiu premiar els millors estudiants preuniversitaris del país i incentivar el seu interès per. En aquesta ocasió el Fòrum va estar dedicat alsi, durant tres dies, es van organitzar ponències, sortides i altres activitats sobre l'ús de l'aigua en l'àmbit industrial, domèstic, agrícola i en la salut.Les jornades van concloure amb l'exposició per part dels participants de diferents infografies que van dissenyar durant els dies en què va tenir lloc el Fòrum. Oriol Renalias va col·laborar en una infografia sobre l', mentre que Yasmine Casas va treballar en una altra sobre l'L'experiència ha servit als alumnes perels seus coneixements amb altres estudiants de tot Catalunya, i també per aprendre i reflexionar sobre l'ús de l'aigua a les nostres vides, un element imprescindible sobre el qual es plantegen molts reptes de futur tenint en compte que és un recurs cada vegada més escàs.