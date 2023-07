Manresa referma l'aposta pel producte local en la 7a edició de la Festa del Tomàquet

Navàs, municipi convidat

Passejades per l'entorn

Tomàquets i innovació

Libres, cinema i música

Col·laboració entre Ajuntament i entitats

La 7a Festa del Tomàquet tornarà amb força del 17 al 22 de juliol amb tot un seguit d'activitats gastronòmiques, culturals i de coneixement de l'entorn pensades per donar a conèixer la feina dels pagesos i els seus productes i generar sinèrgies entre productors locals i altres agents com la restauració. Un dels objectius d'aquesta edició és consolidar elque aquest any comptarà amb més parades que l'any passat i altres productes del territori com, i, municipi convidat d'aquest any, així com un petit tastet de productes de la comarca.El programa d'activitats de la Festa del Tomàquet s'ha presentat aquest divendres en roda de premsa davant elal passeig Pere III de Manresa, una presentació que ha anat a càrrec del regidor d'Acció Climàtica,, i del representant de la comissió organitzadora i membre de. També hi han assistit representants de les entitats organitzadores com el, el, lai l'La Festa del Tomàquet és l'aparador per donar a conèixer el tomàquet i altres productes locals a través de. En aquest sentit, el Mercat del Tomàquet es convertirà un any més en l'espai on unade la comarca vendran una gran varietat de tomàquets dei on qui ho desitgi podrà fer un tast de tomàquets, de pa i de vi i oli de Navàs, tot amb inscripció prèvia. De tasts, però, també se'n faran els dies previs. Les cooperatives l'i laoferiran dimarts, dimecres i dijous, productes de tomàquet al Supercoop, dimecres es podrà degustar elals bars i restaurants deli, durant el cap de setmana, tapes als winebar de cellersDijous a la nit, Bages Impuls! organitzarà elalon es podrà degustar, prèvia inscripció, un menú elaborat amb diverses varietats de tomàquet i pa, el producte convidat d'aquesta edició. L'endemà a les 9 del vespre, es podrà gaudir, prèvia inscripció, d'unde varietats recuperades de laa l'El municipi convidat de la 7a edició de la Festa del Tomàquet ésque acollirà dues de les activitats de la festa al restaurant de. D'una banda, restauradors de la comarca participaran dilluns 17 a la tarda a un showcooking per ensenyar l'elaboració dels plats que dijous se serviran al Sopar del Tomàquet. De l'altra, hi tindrà lloc la 4a, una activitat adreçada a públic professional on es presentaran productes considerats poc coneguts com els tomàquets i productes de l'horta, pollastres, oli, vins, licors, formatges i porc.Per tal de donar a conèixer els productors locals i les seves explotacions, el Parc de la Séquia ha programat per dimarts 18 de juliol dos itineraris guiats. D'una banda, de 2/4 de 9 a 2/4 de 12 del matí, es farà una ruta circular de 7 quilòmetres entre lai l'amb parada a, un productor local d'enciam i mesclum. A la tarda, de les 6 a les 9 del vespre, es podrà participar a la ruta de 4,5 quilòmetres pels voltants delsamb una visita a, productor d'hortalisses de la zona del Poal. Tant per la passejada del matí com per la de la tarda es necessita inscripció prèvia. A més a més, dissabte al matí, la Fundació Turisme i Fires de Manresa han organitzat unper la capital del Bages amb final al Mercat del Tomàquet.Durant la Festa del Tomàquet també hi haurà ocasió per conèixer els avenços que s'estan fent en relació amb els. L'Escola Agrària de Manresa posarà a l'abast de qui ho desitgi l'oportunitat de visitar els seusen els quals, d'una banda, treballen per aconseguira les virosis que més els afecten i, de l'altra, per conservar. Es tracta de dues activitats, una de matí i l'altra de tarda del dimecres, que són gratuïtes i amb inscripció prèvia.El dijous de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, se celebrarà a launa jornada sobre ladurant la qual es parlarà del cultiu que fan els pagesos de la comarca i de les seves possibilitats culinàries. En aquest entorn es presentarà la guia La col verda manresana, un tresor gastronòmic d'hivern deli, en acabar hi haurà un tast de vi i una visita a l'hort i distribució del planter. Cal inscripció prèvia.La Festa del Tomàquet donarà espai a la reflexió sobre el model productiu i alimentari a través de lai d'un. En aquest sentit, dimecres a les 7 de la tarda, les autorespresentaran alVisca la terra, un llibre per cultivar, cuinar i gaudir dels productes de la terra de forma responsable que també han escrit l'autorDivendres a 2/4 de 7 de la tarda es projectarà a la Sala Plana de l'Om el documental sobreKiss the ground amb un debat posterior titulat Agricultura i economia social per a la sobirania territorial.La nota musical de la festa anirà a càrrec de Judit Neddermann que, en el marc del cicle Sons del Camí , presentarà a Manresa el seu últim treball Lar. El concert es farà al Parc de la Seu a les 9 del vespre.La Festa del Tomàquet és organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bagesde la Diputació de Barcelona, MengemBages, l'Escola Agrària de Manresa, Proper, Parc de la Séquia, la Fundació Alícia, Món Sant Benet, Agrícola Comarcal de Bages, Bages Impuls!, la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'Era.