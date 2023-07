ProManresa obre la inscripció als joves interessats a crear una cooperativa

Ocell de foc i Cooperatives Juvenils de Serveis

L'ha obert la inscripció als joves d'entre 16 i 30 anys que vulguin aprendre a crear unaa través de la qual poder oferir un servei a les persones o entitats de l'entorn. El projecte s'emmarca dins el programade la Generalitat de Catalunya per tal d'apropar als joves eli els valors de l'economia social i solidària i acompanyar-los a tirar endavant els projectes que vulguin emprendre.Grups formats per com a mínimcadascun rebran formació del personal tècnic dede l'Ajuntament de Manresa sobre competències i, posteriorment, els orientaran per definir la idea de projecte i els acompanyaran en el. En tot aquest recorregut, també comptaran amb l'ajuda de membres de cooperatives del territori que els faran de mentors i els guiaran en el desenvolupament del projecte a través de la seva pròpia experiència. Tot i que en un primer moment, es tracta d'una simulació, hi haurà la possibilitat de convertir el projecte en prova pilot i exercir a petita escala l'activitat econòmica ideada pels joves.Ladels grups tindran una durada aproximada d'un mes i mig, es desenvoluparan en dependències municipals, o a l'espai que es consideri oportú, i en horaris adaptats a les necessitats dels i les joves. Les persones d'entre 16 i 30 anys que estiguin interessades a rebre aquest acompanyament caldrà que enviïn un correu a proempresa@ajmanresa.cat El programa Ocell de foc és una iniciativa de ladel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que inclou diversos projectes, tots ells amb l'objectiu comú de vetllar pel benestar emocional dels joves, ajudar-los a millorar la qualitat de vida i fomentar la seva inserció laboral o retorn al món de la formació. L'Ajuntament de Manresa ha escollit, entre aquests projectes, el deper tal de fomentar l'autoocupació entre els joves, aproximar-los en l'autoorganització col·lectiva, fomentar l'empoderament col·lectiu i acostar-los al món del cooperativisme i als seus valors.L'Ocell de foc a les comarques deestà impulsat per l'Ajuntament de Manresa a través de ProEmpresa amb el suport d'Espai Èmfasi, Ampans, CAE, la xarxa assistencial Althaia i la Fundació Germà Tomàs Canet.