El 17è Campus Gospel de Rajadell ja està en marxa i situa el Bages com a capital europea del gospel

Entrades a la venda

Rajadell es volca amb el campus

El taller inicial a càrrec del director suecha donat el tret de sortida a la 17a edició delaquest divendres al matí. Més de 80 campusines procedents de diferents llocs de l'Estat han assistit a la primera sessió celebrada a l'interior d'una de les sales del. El reconegut director suec ha donat les primeres pautes i consells als participants que aquest any tindran l'oportunitat de posar en comú tots els coneixements adquirits durant el cap de setmana al concert de cloenda de diumenge al vespre. Engström és un des directors de cor i compositors més reconeguts dei aquest divendres a la tarda li agafarà el relleu, actual president de lai director musical de. Els campusins comptaran un any més amb músics de primer nivell i tindran l'oportunitat d'assajar en una de les sales del castell de, que ofereix una sonoritat molt especial.La jornada inicial del Campus Gospel de Rajadell viurà el moment àlgid a les 10 de la nit amb el primer concert del festival a càrrec del grup suec, integrat per una vintena de cantants que barregen lai la. Precisament el director Jonas Engström està al capdavant del cor. Els altres dos concerts seran dissabte a les 10 de la nit amb la fusióon els artistesportaran damunt l'escenari sons plens de força, alegria, autenticitat de dos mons aparentment allunyats i diumenge a 2/4 de 8 de la tarda amb protagonisme per alsi els, que tindran les veus dels artistes. La cloenda serà única aquest any perquè intervindran també els campusins que interpretaran les cançons del disc Amazing Grace, l'àlbum mític d'Lesper als tres concerts es poden comprar a través de la pàgina web del Campus en què s'ofereix un abonament per un preu de 36 euros o bé es poden adquirir abans de cada espectacle per 15 euros. L'entrada a la plaça s'obre aproximadament una hora abans de cada actuació.L'es volca amb el festival i és peça clau per al suport logístic i econòmic de l'esdeveniment. En paral·lel, els veïns de Rajadell també col·laboren i acullen en diferents cases les més de 30 persones del cor de Suècia i els altres artistes que participaran en el festival. A més, també col·laboren en altres tasques d'organització del campus.