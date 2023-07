UManresa tanca l'edició 22-23 del programa USènior amb xifres de rècord

Una universitat millor, més rica i diversa

89 nous alumnes i valoracions excel·lents

Més dones que homes

Continuar innovant

Formació al llarg de la vida

Un centenar llarg de persones, entre alumnat i docents, van dimarts en la cloenda d', el programa formatiu d'adreçat a persones majors de 55 anys. Aquest programa ha iniciat aquest curs una nova etapa després dels deu anys de trajectòria del programa. Aquesta nova etapa s'ha caracteritzat per una participació més activa de l'alumnat en la definició dels continguts, més diversitat en l'oferta de formació i activitats i una vinculació més estreta amb l'estructura universitària. La nova fórmula ha demostrat haver estat un encert, fins al punt que el nombre de matrícules ha passatd'aquest curs. L'acte de cloenda va tenir lloc a la sala d'actes de la FUB1 i va comptar amb una lliçó de comiat del periodista i docent del curs,, que ha estat el padrí de la promoció.La lliçó de comiat de Mazcuñan va girar a l'entorn del. Un periodisme i uns mitjans que, segons va dir, han perdut la seva essència i la seva funció de vetllar per la democràcia, perquè per sobreviure s'han "arrapat al poder". Això ha provocat també una, que es traspassin límits deli que el peridiosme que es fa sigui. En aquest context de "desori" dels mitjans ha aparegut lai eines com elque obliguen a afrontar un nou canvi de model, una eina que tot i poder ser molt útil, "serà molt perillosa en mans de persones sense escrúpols".En la seva intervenció, el director general de la Fundació Universitària del Bages,, ha destacat que la primera edició d'USènior ha estat una experiència que ha permès "sumar aprenentatges, experiències i relacions". Martínez s'ha referit a la diversitat de persones que integren el col·lectiu USènior, els ha felicitat i els ha agraït l'actitud col·laborativa per "ajudar a fer créixer el programa i contribuir a la seva millora constant", la fidelitat "en confiar-nos les vostres ganes d'aprendre" i la complicitat com a ambaixadors de la Universitat "que us sentiu vostra, en formeu part i porteu al cor".La viceretora del campus Manresa de la UVic-UCC,, va intervenir en l'acte per destacar que "la universitat ha de donar resposta a les persones en els diferents moments del seu cicle vital, i alhora atenent la seva diversitat". En aquest sentit va dir que USenior era un programa que respon a aquest objectiu i a la promoció d'un envelliment actiu. Segons Mas, el resultat d'USènior és "absolutament enriquidor, no només per a les persones que participen en el programa, sinó també per la universitat" pel "perfil de les persones que se sumen i integren a la universitat, perquè permet establir ponts amb altres col·lectius de la universitat, generant diàlegs intergeneracionals de gran valor i perquè reverteix positivament en la societat contribuint a fer persones més independents, que se senten més realitzades i amb més ganes de participar i seguir aportant a la societat. I això té un valor immens i ens fa millors a tots plegats".De la seva banda, la coordinadora del programa,, ha recordat algunes de les vivències "memorables" i "transformadores" del programa, d'entre les quals ha destacat haver guanyat lade la. Segons Fusté, aquesta victòria és el "triomf de la tenacitat, del treball en equip i de la fidelitat a un estil propi". La coordinadora d'USènior ha destacat també els valors que orienten el programa: curiositat, inquietud intel·lectual, determinació, coratge, confiança i respecte. Ha tancat la seva intervenció parlant de les persones que donen sentit al programa i de la voluntat de continuar fent-lo créixer i fent-lo millor a partir de les aportacions dels participants.Les xifres d'aquesta primera edició d'USènior parlen per elles mateixes: 462 matrícules als 18 cursos que s'han fet aquest curs. Això són 208 persones, algunes de les quals s'han apuntat a més d'una de les formacions. Destaca que d'aquestes persones, el 43%, un total de 89, s'han apuntat per primera vegada al programa. El curs amb més inscrits de tots els que s'han fet ha estat el d'Pel que fa a les activitats culturals que s'han desenvolupat, 84 persones han participat en les activitats que es duen a terme en l'entorn universitari (coral i) i 228 en les que s'han fet fora de la Universitat (sortides i visites).El grau de satisfacció de l'alumnat és una altra de les característiques d'aquesta edició del programa. La valoració general és d'uni els cursos amb més bona nota són els d'oratòria, física quàntica i jocs de taula per exercitar la ment. Pel que fa a les activitats, la mitjana de satisfacció ha estat de 9,1 i en destaquen una visita alamb assistència a un espectacle de ballet, una altra ai la que es va fer alDel perfil de les 208 persones que han participat en el programa en destaquen dades com que més de la meitat, un 67,5% sóni que el 47% tenen entre 60 i 70 anys. Als extrems hi ha un 6% de participants majors de 80 anys i un 8% que en tenen menys de 60.Pel que fa a les procedències, el 63% són de Manresa i la resta són d'altres municipis de la comarca del, però també de comarques veïnes com l'Anoia, el Berguedà i la Noguera.En la línia de continuar oferint un programa atractiu per a l'alumnat, una de les principals novetats que incorporarà la propera edició del programa és l'anomenada Aula Oberta. L'Aula Oberta permetrà als participants en el programa USènior matricular-se d'algunes assignatures del grau en(ADE) i de. Eltambé oferirà sessions en el marc de l'Aula Oberta.A hores d'ara, el programa del primer semestre d'USènior per al curs 2023-2024 ja s'ha fet públic i es poden formalitzar les matrícules.El programa USènior forma part de les iniciatives impulsades per UManresa per fomentar el creixement persona i professional dels individus al llarg de tot el cicle vital, participar activament en la generació i transferència de coneixement en el conjunt de la societat i promoure un impacte positiu de la seva activitat en la dinàmica econòmica, social i cultural de la