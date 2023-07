Les targetes T10 i TMes del bus urbà de Manresa es mantenen a meitat de preu fins a finals d'any

Evolució del preu de les targetes

Les targetes multiviatgedel bus urbà de Manresa mantindran el preu de 4,55 euros i 16 euros, respectivament, fins al 31 de desembre de 2023, arran de la decisió del govern espanyol d'als ajuntaments mig any més per tal que puguin mantenir el preu reduït del. L'Ajuntament de Manresa continua assumint el 20% del cost del bitllet i l'Estat el 30%.La rebaixa temporal del preu de les dues targetes multiviatge es va iniciar l'agost de 2022 i es va prorrogar i rebaixar novament el gener d'aquest any. Actualment, les dues targetes són un 50% més econòmiques que fa un any. Pel que fa al, es manté al preu de 2 euros.L'agost del 2022, el preu de la T10 va passar de 9,10 euros a 6,35 euros (-30%), i el de la TMes de 32 a 18 euros, una disminució del 43%, ja que per decisió municipal es va optar per complementar el 30% que hi posava l'Estat amb un 13% més amb l'objectiu d'aconseguir una. El mes de gener de 2023, el govern espanyol va prorrogar la rebaixa sempre que els ajuntaments complementessin el 30% amb un 20% més per adherir-se als ajuts. D'aquesta manera, la T10 va passar a valdre 4,55 euros i la TMes, 16.La rebaixa del 50% es va començar a aplicar el 16 de gener amb una durada de fins al 30 de juny, quan els dos títols de transport havien de tornar als preus de fa un any. Amb la, la T10 i la TMes continuen valent la meitat.