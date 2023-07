El nou govern de Sant Fruitós incrementa un 47,8% la seva partida de sous

El nou govern de Gent fent Poble a Sant Fruitós de Bages cobrarà en sous 236.794,85 euros bruts a l'any, un 47,8% més del que cobrava l'últim govern d'ERC, Junts i PSC, que era de 160.225 eurosEl grup municipal d'ERC a Sant Fruitós de Bages denuncia que el nou govern en majoria absoluta de Gent fent Poble augmentarà el global de retribucions dels seus regidors un 47,8% respecte del sou total que tenien els regidors del passat mandat. Segons han explicat els republicans, el nou govern ha presentat una proposta de cartipàs municipal en què els regidors cobrarien 236.789 euros, 76.567 més que el que cobrava l'anterior govern, que era de 160.225 euros. També afirmen que la proposta contempla un increment del 30% en l'assignació dinerària del grup de Gent fent Poble respecte del que cobraven els grups de l'anterior mandat, i una reducció del 14% als grups de l'oposició.Segons ERC, aquesta proposta posa de manifest "la clara intenció" dels membres del nou govern de "gastar més diners en el seu benefici personal". Per als republicans, aquest augment del sou dels membres del govern contrasta amb "l'afirmació de l'alcalde Joan Carles Batanés quan va dir que l'Ajuntament no disposava dels recursos dineraris suficients".Sempre segons la versió dels republicans, per assumir aquest increment de sous, el govern ha hagut de portar a terme una modificació de crèdit i "desviar recursos de partides pressupostàries existents". "Això significa que uns diners que abans estaven destinats a millorar la vida de tota la població de Sant Fruitós de Bages ara seran destinats a millorar només la vida dels membres del govern municipal", han apuntat.