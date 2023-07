L'alcaldessa del PP de Monistrol mostra un contracte amb Fel Faixedas que no està signat

La cancel·lació de l'acord entre l'i l'actorper a la seva actuació a ladel municipi, continua portant cua. Després que l'actor d'Arbúcies denunciés que la nova alcaldessa del PP al municipi li havia cancel·lat l'actuació que havia de fer el 21 de juliol , aquest dijousha fet públic un contracte entre l'Ajuntament i la companyia que està signat per l'actor però que no té la signatura del consistori. En conversa amb, l'alcaldessa ha insistit que "si hi hagués hagut contracte l'haguéssim respectat, però ni tant solsque s'hagués preparat l'acord fins aquest mateix dimecres, quan ha esclatat tot".El document que ha facilitat la màxima responsable del consistori recull la pormenorització de la contractació de Fel Faixedas per part de l'Ajuntament, amb tots els, però hi falta la signatura del. Aquest contracte es va preparar el 8 de juny, nou dies abans que Carreras fos investida en el càrrec.L'anterior batlle, el republicà, ha assegurat al diari que la publicació d'aquest document "", ja que, segons ha afirmat, "a l'Ajuntament es guarden còpies dels documents en totes les seves etapes", de manera que "al costat d'aquest". Per això, el grup municipal d'ERC ja ha demanat poder accedir a l'per fer les comprovacions pertinents.Tot i amb tot, l'exalcalde no es vol posar fort a l'hora d'assegurar si va signar o no aquest contracte. "Honestament,", ha reconegut. Però també ha comentat que quan va fer el traspàs de la carpeta de Festa Major, "la pròpia Núria [Carreras] em va advertir que delsamb artistes només faltava per signar el del grup", de manera que entén que els altres quatre espectacles estaven lligats, inclòs el de Faixedas.Del que sí que està segur Miguel és que la nova alcaldessa "" amb l'artista d'Arbúcies, "perquèi perquè, com a mínim, hi havia al sistema el contracte que ara fa públic ". L'exbatlle es mostra contundent sobre la seva versió que només fa dos dies que coneix l'acord: "".Signat o no el contracte, el que sí que és segur quea la Catalunya Central, segons ha pogut saber el diari. "Quan ens donin accés a l'expedient podrem comprovar si estava o no signat, però", ha sentenciat Miguel.

Contracte de Fel Faixedas amb l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat by La muntanya russa on Scribd