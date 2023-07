Els concerts i l'«streamer» de la Festa Major de Manresa 2023 que no et pots perdre

The Tyets

Buhos

31 FAM

Encara es coneixen pocs detalls del programa de lad'aquest 2023, que se celebrarà entre el 23 i el 28 d'agost, però sí que s'han fet públics els noms dels tresque estaran molt ben acompanyats peri que tindran en l'streamer asturianael punt novedós de la festa.els seguiràel divendres 25 d'agost.actuaran després delsl'endemà dissabte. Aquests dos concerts tindran lloc al carrer Sallent, al polígon dels Dolors, on se celebren darrerament els espectacles de gran format. Però els adolescents tindran una proposta específica amb, que actuaran diumenge a la plaça Sant Domènec.També serà a Manresa l'streamer asturiana que ha revolucionat el món de la música a, Elesky, que acceptarà peticions del públic en una carpa a la plaça Neus Català -antiga Crist Rei- el diumenge al vespre.The Tyets, format pels mataronins, es van donar a conèixer amb el seu primer disc Trapetón (2018) i l'estiu del 2019 van guanyar força popularitat amb el senzill RRHH (Tinc una casa). Però si alguna peça els ha fet enfilar-se a la fama ha estat Coti x coti, en la qual barregen estils de música urbana com eli de tradicional com la. La cançó de seguida va situar-se a les primeres posicions de les llistes musicals de les emissores de ràdio dels Països Catalans. A principis de juny de 2023 es van convertir en el primer grup en català en aconseguir un milió d'oients mensuals aBuhos tornarà a Manresa per Festa Major. El grup calafellenc és un habitual als escenaris de la capital del Bages. En aquesta ocasió portaran la seva gira, que ha passat per Madrid, Euskadi i el País Valencià.Els31 FAM portarà a Manresa els seus temes de trap, reggaeton, dancehall i R&B. El grup traslladarà a la plaça Sant Domènec el seu darrer treball, Jet Lag, que conté setze cançons, a més de diverses col·laboracions amb artistes del panorama musical català.