La Festa Major de Manresa passarà a ser de cinc dies i el Correaigua desapareix per sempre

Laconcentrarà pràcticament tota l'activitat entre la nit de dimecres 23 d'agost, quan es farà el, i el dilluns 28 d'agost, el dia del, en una decisió, la de, que ha arribat per a quedar-se. "No té massa sentit fer una Festa Major de deu dies, que gairebé cap altre ciutat no fa, i que, a més, té", ha justificat l'alcalde. També passarà el mateix amb la desaparició deldel programa. "No es preveu que la situació d'i de sequeres canviï els propers anys, i encara que canviés puntualment, no és èticament aconsellable fer unquan tots els missatges fan crides a l'estalvi", ha raonat.El nou format de la Festa Major s'ha fet públic aquest dijous en una roda de premsa que ha estat encapçalada per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora de Cultura i Llengua,, el president de l'Associació Manresa de Festa,, i l'artista polifacètic, autor del cartell d'enguany.Tal com s'ha explicat, l'objectiu de compactar els actes és el de proporcionar a la ciutat cinc dies deen els quals es respiri Festa Major a cada racó i en cada moment, amb molts actes a la vegada, que ocuparan totes les places i carrers possibles, amb unadirigida a diferents públics. D'aquesta manera, es pretenen evitar els buits en el programa que provocava el fet de tenir una festa de deu dies de durada i, també, s'espera, gràcies al fet que molta gent ja haurà tornat de les vacances d'agost.Amb el nou format, lai la proclamació de, que se solien fer el primer cap de setmana de Festa Major, passaran al següent, mentre que el Correaigua no es farà a causa de la sequera i de la voluntat de l'Ajuntament de sensibilitzar dels efectes severs del canvi climàtic. Sí que es mantenen en el seu dia habitual -que en aquest cas serà el diumenge 20 d'agost- els tres actes queprograma per al públic infantil (els tallers, lai el), a petició expressa de l'entitat.Els caps de cartell de la Festa Major seran tres dels grups del moment del panorama musical català:. The Tyets tocaran divendres al carrer Sallent i Buhos dissabte, també al carrer Sallent, mentre que el grup de trap 31 FAM actuarà diumenge a la plaça Sant Domènec. En aquesta Festa Major, tindran també molta presència les artistes, en una clara aposta per reforçar eldins la cultura.actuarà després dels The Tyets i, un grup format per vuit dones, sortirà a actuar al carrer Sallent just després dels Buhos. També serà a Manresa laasturiana que ha revolucionat el món de la música a, que acceptarà peticions del públic en una carpa a la plaça Neus Català -antiga Crist Rei- el diumenge 27 d'agost a partir de 2/4 de 8 de la tarda.El cartell de la Festa Major d'enguany és obra de l'artista polifacètic manresà-conegut artísticament com a- i se centra en mostrar una Manresaamb tot un seguit de personatges simpàtics i desenfadats, que n'escenifiquen la diversitat: hi haTambé, de forma metafòrica, l'artista ha omplert de, incorporant, per tot arreu, noms d'que, per a l'autor, són referents locals. Al mateix temps, el cartell incorpora un semàfor que dona llum verda per gaudir d'una Festa Major divertida i "plena de bon rotllo", en paraules de l'autor."En contra d'alguns missatges actuals,a Manresa, una ciutat plenament acolorida", ha sentenciat.