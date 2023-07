ha tancat amb-marca de- un acord de govern per al mandat 2023-27 a l'Ajuntament. Després de diverses setmanes de negociacions, les dues formacions han segellat el pacte. D'aquesta manera, a l'equip liderat pelsd'ERC, s'hi sumen els dos regidors queva obtenir en les eleccions municipals del passat 28 de maig.Els republicans afirmen que aquest últim mes han mantingut converses amb lai Sumem "per cercar punts en comú i establir les millors dinàmiques de treball possibles" i, finalment, l'opció que ha generat un major consens per poder "garantir un govern estable" ha estat amb Sumem.Per contra, ERC afirma que, tot i compartir vàries propostes amb la CUP,en alguns dels acords de mínims presentats. No obstant això, ERC assegura que es mantindrà obert a "continuar treballant" durant el mandat per tal d'arribar a acords puntuals amb tots els partits.