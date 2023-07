Més de 2.000 infants i joves participen a les activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés a la Catalunya Central

Aquesta setmana arrenquen lesde laa la Catalunya Central. De fet, els quatre casals impulsats per la Fundació aquest estiu, i que es duran a terme a, ja estan en funcionament i els monitors ja estan treballant per acompanyar els més de 400 infants que hi participaran.Les que es realitzin als casals, però, no seran les úniques activitats d'estiu a la Catalunya Central: les cases de colònies, que la Fundació Pere Tarrés té a diferents municipis deli el, estaran també a ple rendiment tant al juliol -amb diversos grups de colònies que permetran descobrir els grans entorns naturals de Catalunya amb activitats lúdiques i esportives- com a l'agost, període en què acolliran unes colònies becades adreçades a infants i joves de. En aquesta línia, dos centres oberts gestionats per la Fundació Pere Tarrés a Manresa també duran a terme casals becats durant les setmanes centrals del mes d'agost.Amb tot, al llarg de l'estiu la Fundació Pere Tarrés preveu mobilitzar més deals municipis de la Catalunya Central i prop de 35.000 en el conjunt de Catalunya i les Balears.Aquest serà el primer any en què ja s'haurà deixat completament enrere la pandèmia, però les conseqüències de la crisi econòmica i social continuen arrossegant-se, com evidencia l'anàlisi de les condicions de les famílies que cada any sol·liciten beca de la Fundació Pere Tarrés per poder gaudir d'activitats d'estiu. Per això, novament les escoles d'estiu i les colònies tindran una especial atenció ali ald'infants i joves.Paral·lelament, l'entitat reforçarà aquest any la sevaperquè els infants puguin gaudir d'aquestes activitats. Les activitats de lleure com les colònies o les escoles d'estiu són una experiència única de creixement per als infants, adolescents i joves que contribueixen al seu desenvolupament personal i emocional i on adquireixen competències educatives i socials, hàbits i valors que seran clau en la seva vida personal i professional. Per això, amb la voluntat que el lleure no sigui un espai de desigualtat, la Fundació Pere Tarrés espera becar aquest estiu més infants que mai abans, al voltant de 6.300.