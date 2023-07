El CAE presenta els resultats de «Music In», una iniciativa de cohesió social a través de la música

El passat dijous, 29 de juny, es va fer al(Múrcia) l'acte de presentació dels resultats del projecte europeu, en el qual elha estat una de les set entitats participants., en nom del Conservatorio de San Javier va ser l'encarregat de donar la benvinguda a les persones participants., director del CAE, va fer una breu presentació de les set entitats que han configurat la, els objectius del projecte, les actuacions dutes a terme i els productes creats. Posteriorment,d'Il Tempio di Apollo va fer una explicació de la potencialitat de la música i l'expressió per treballar amb grups de joves amb una. I finalment,de Leitmotiv-Área idel Conservatorio de San Javier varen explicar les seves vivències personals durant les activitats del projecte. L'acte es va fer davant d'una cinquantena de persones i també va poder ser seguit a través d'una connexió en línia.Music In és una iniciativa impulsada per l'(Itàlia) en el marc dels programes europeus, en la línia K2. A més a més d'aquesta entitat promotora i del CAE, també hi ha participat l'(Itàlia), l', de Nàpols, l'(Múrcia),(Hellin, Albacete) i(Portugal).El projecte s'ha dut a terme des del gener de 2021, amb l'objectiu de dissenyar una metodologia i propostes didàctiques concretes per intervenir amba través de la música, l'art i la creativitat amb la finalitat de promoure l'educació, la inclusió i la cohesió. Al llarg de la iniciativa s'han fet dueson hi han participat divuit joves procedents de les set entitats del projecte; dues trobades internacionals de coordinació i tres esdeveniments de difusió dels resultats -aquest fet a l'estat espanyol i dos més a-. També s'han creat tres productes intel·lectuals: una guia on es descriuen les bases teòriques i pràctiques de la metodologia elaborada, conjuntament amb les unitats didàctiques proposades; una guia que té com a finalitat descriure la realitat de la figura delals tres països i on es fan propostes per al possible reconeixement oficial dels aprenentatges derivats del projecte; i un web on es podrà accedir a tota la informació del projecte.