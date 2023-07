Castelldefels i Júpiter, rivals de grup del CE Manresa al Torneig d'Històrics

Elestrenarà la seva participació en el2023 el proper 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda en una primera fase en forma de triangular de 45 minuts per enfrontament contra lai el. Així ho ha deparat la sort en la presentació del torneig que s'ha celebrat aquest dimecres ali que ha comptat amb la presència manresana del jugadori la presidentaEls blanc-ivermells han quedat enquadrats en el primer grup. El segon grup estarà format per; el tercer per, i el quart per. Els primers de cada grup s'enfrontaran enel 5 d'agost a les 6 i a les 8 de la tarda, ja en partits normals de 90 minuts, i el diumenge 6 d'agost tindrà lloc laa les 7 de la tarda.