Això és el que cobrarà cada regidor del nou govern municipal de Manresa

Organització de l'Ajuntament

Canvi d'hora en la celebració dels plens ordinaris

El saló de sessions va acollir dimarts elper donar compte i aprovar totes les qüestions relacionades amb l'per al mandat 2023-2027, com el cartipàs i les retribucions, dedicacions i indemnitzacions dels membres de la corporació municipal.Pel que fa a les retribucions, tots els regidors del nou govern municipal tindran una, excepte Tània Infante i Joan Vila, que, i Isabel Sánchez, que es. A banda, els regidors, al ser jubilats, no cobraran sou, però sí indemnitzacions al mateix nivell que els regidors de l'oposició.Així, els regidors del nou govern cobraran un total de 683.371,76 euros bruts anuals.cobrarà 72.478,56 euros bruts anuals;, 61.116,72 euros;, 61.116,72 euros;, 58.060,88 euros;, 61.116,72 euros;, 61.116,72 euros;, 61.116,72 euros;22.000 euros*;, 55.684,58 euros;, 52.900,35 euros;, 55.684,58 euros;, 38.979,21 euros, i, 22.000 euros*.(*) Import màxim a cobrar sumant lesque, essent al govern, és gairebé segur que hi arribin.La regidora Mariona Homs ha destacat que el nou govern només generarà una despesa de, "que suposaran uns 106.000 euros menys en sous que l'anterior govern". Tant en les dedicacions com en la reducció de sous de govern, la regidora no comptava les dedicacions dels "jubilats" Massegú i Alonso, ni la despesa associada en forma d'indemnitzacions que serà de 44.000 euros l'any entre tots dos. Així, la previsió de rebaixa dese situaria, en realitat en 62.000 euros a l'any.La portaveu del govern també va destacar que els salaris assignat a l'alcalde i als tinents d'alcalde "no han viscut, fora dels legalment establerts, des del 2011", i que l'únic que ha pujat ha estat el dels regidors que no són tinents, que cobraran 100 euros més al mes, "perquè no hi hagi tanta diferència amb els que sí que són tinents d'alcalde".Els tres primers punts del ple van ser resolucions d'alcaldia que es van explicar de manera conjunta en fer referència tots tres a l'estructura del nou govern. Així, es va detallar la constitució de lai lad'alcaldia, el nomenament dels tinents d'alcalde -n'hi haurà set, tal com ja es va avançar el 23 de juny- i les competències que tindrà cada regidor i regidora del govern.En aquest darrer punt, es van especificar els canvis de regidories que s'han introduït amb el nou govern, que també es van avançar el 23 de juny. Entre les novetats, es va explicar que els temes relacionats amb elsdependran de dues regidories, segons la temàtica, per tal de poder augmentar l'eficiència i la interlocució amb els barris i les associacions de veïns i veïnes. Així, les demandes de millora de l'espai públic i dels equipaments dependran directament de la Regidoria de, que també farà el seguiment dels pressupostos de districte referents a aquests temes. A banda, la relació social amb els barris i les associacions de veïns i veïnes es portarà des de la Regidoria d', que també passarà a gestionar els centres cívics i tindrà competències en civisme.Una altra de les novetats que es va explicar és el. Per una banda, la Regidoria de Cultura -que ara es dirà de- tindrà també l'encàrrec de promoure la llengua i la cultura catalana. De l'altra, la Regidoria deinclourà també competències en matèria de llengua catalana dins l'administració pública.També canvia la Regidoria de, que s'integra ambi passa a dependre de l'àrea de Territori perquè l'urbanisme agafi més pes com a eina de transformació del Centre Històric i per generar i rehabilitar habitatge de tota classe: social, assequible i lliure. Pel que fa a les polítiques de dinamització comercial i cultural o de foment del civisme que es duien a terme des del Centre Històric, quedaran incloses dins les regidories pròpies, que és on hi ha el personal tècnic especialitzat.En l'explicació d'aquest punt, també es va detallar un canvi sobre el que s'havia anunciat el dia 23 de juny: la Regidoria d'Indústria, Turisme i Coneixement es dirà finalment Regidoria d', una nomenclatura més adequada que aixopluga també les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes (i no només les empreses industrials).Els següents punts de l'ordre del dia ja van ser propostes que el govern va portar a aprovació i que, per tant, van ser votades pels grups municipals. Així, es va debatre elde les sessions plenàries de caràcter ordinari. La proposta mantenia el tercer dijous de cada mes -excepte a l'agost- com a data de celebració, però canviava l'horari de tarda per al matí, a les. Es va aprovar amb els vots de l'equip de govern -format per ERC, PSC i Impulsem-, mentre que Junts, Fem i FNC hi van votar en contra i Vox es va abstenir.Altres punts que es van votar van ser la creació de lai a la designació dels seus membres, que es reunirà el dia anterior a cada ple a la una del migdia -es va aprovar per unanimitat-, la proposta per organitzar el funcionament de les-es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, excepte Junts, que hi va votar en contra-, la proposta per delegar competències que eren del ple a la Junta de Govern Local i a l'alcalde -es va aprovar amb els vots d'ERC, PSC i Impulsem; Junts i Fem hi van votar en contra i el FNC i Vox es van abstenir- i la proposta per designar els representants de la corporació en òrgans i entitats que requereixen representació municipal, que va rebre el vot a favor de tots els grups excepte de Vox, que es va abstenir.En aquest darrer tram del ple també es va debatre el règim de. La proposta fixava uns imports per al 100% de dedicació de 5.177,04 euros mensuals bruts per 14 pagues per a l'alcalde, de 4.365,48 euros mensuals bruts per 14 pagues per als tinents d'alcalde i de 3.977,47 euros mensuals bruts per 14 pagues per als regidors de govern. Pel que fa a lesque es perceben per assistència, i que cobren tots els regidors i regidores del consistori excepte els que perceben retribució, es van fixar 200 euros per assistència a la Junta de Portaveus, 120 per a la Junta de Govern Local, 1.000 euros per assistència al ple de caràcter ordinari, 250 euros per als plens extraordinaris, 250 euros per assistència a la comissió informativa ordinària i 100 euros per assistència a una comissió informativa extraordinària. També es va determinar que l'import màxim que es pot percebre per aquests conceptes és de 22.000 euros bruts anuals. El punt es va aprovar amb els vots a favor d'ERC, PSC i Impulsem. Junts, Fem i FNC es van abstenir i Vox hi va votar en contra.Pel que fa als, es van aprovar les places de(67.630,39 euros bruts anuals per 14 pagues), de(67.630,39 euros bruts anuals per 14 pagues), de(50.000 euros bruts anuals per 14 pagues), de(55.000 euros bruts anuals per 14 pagues) i d'(35.000 euros bruts anuals per 14 pagues). El punt va rebre el suport d'ERC, PSC i Impulsem. Junts, FNC i Vox es van abstenir i Fem hi va votar en contra.