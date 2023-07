Guillem Jou, capità del Baxi Manresa, renova fins el 2025

El capità es queda a casa.seguirà sent delfins el juny del 2025. El de Llagostera ha signat un nou contracte que el vincularà al club durant dues temporades més. El capità començarà la seva onzena temporada al Bages, la seva setena com a jugador del primer equip.L'estiu del 2013 arriba alper enrolar-se a les files del júnior de l'entitat, on hi va ser fins el 2015. Tot seguit va jugar dos cursos al Martorell de, l'aleshores vinculat del club bagenc. En aquesta etapa va debutar a la, on va disputar-hi quatre partits. El 2017 ja va passar a formar part de la primera plantilla, llavors a laJou es va perdre els primers partits de la temporada 2022-2023 a causa d'una lesió, i va tornar a les pistes el 20 de novembre del 2022, en la victòria aldavant el Baskonia (93-80). De seguida va exhibir la seva lluita, entrega i compromís, sent un dels jugadors clau en el bon final de temporada. El capità va disputar un total de 26 partits a la Lliga Endesa, amb unes mitjanes de 4,5 punts, 3,8 rebots i 7,3 de valoració en gairebé 19 minuts, i 12 més a la, amb 4,9 punts, 3,3 rebots i 6,3 de valoració en poc més de 19 minuts.