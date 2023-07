La DGAIA preveu obrir un Barnahus a Manresa durant la tardor

Manresa, una de les ciutats escollides

Lapreveu obrir, entre l'octubre i el novembre d'aquest any,endel país. Es tracta d'una lesmenors d'edat que països com els Estats Units, Islàndia, Suècia, Noruega o Dinamarca ja fa temps que funciona però que aquí a Catalunya va posar-se en marxa fa relativament poc temps. Va ser el mes de març passat, concretament a, en el que lapretenia que fos unaper determinar siSegons assegura el mateix govern, el "bon funcionament del projecte" a la capital del Tarragonès, "ens ha empès a projectar altres unitats Barnahus arreu del país" amb la voluntat de, detectar precoçment, atendre i ajudar infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals en un"que proporcioni seguretat i confiança" als damnificats. Tot plegat, manifesten, "mitjançant una" que implica les conselleries de(mitjançant la DGAIA),Barnahus és un mot islandès que vol dir Casa dels infants. En aquest sentit, els centres que es projectaran en el marc d'aquest model seran espais amb l'aspecte d'una llar en els quals hi treballarà, a temps complet, unaixí com altres professionals que s'hi desplaçaran quan calgui o que s'hi connectaran per videoconferència "per evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer a les distintes instàncies que intervenen en aquests", manifesten des de la Generalitat.Aquest dimarts al matí, l'executiu ha aprovat un acord de Govern per accelerar l'obertura d'aquest servei creantcom a pas previ a l'entrada en funcionament d'aquest model assistencial. Els nous Barnahus s'ubicaran enamb la intenció de construir unes instal·lacions ad hoc en un futur. Entre els dotze municipis escollits s'hi troba. Els altres són Tortosa, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Barcelona, Badalona, Granollers, Mataró, Terrassa, Lleida, la Seu d'Urgell i Girona.