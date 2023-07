Així serà la Festa de Sant Cristòfol a Manresa (i així afectarà el trànsit)

Com afectarà en el trànsit, la Festa?

Aquest divendres,, el barri delserà l'escenari de la celebració de la, patró dels conductors, un esdeveniment organitzat per la fundació privadaque tindrà com a acte central la ja tradicionalque enguany tindrà lloc al carrer Jacint Verdaguer. En el mateix emplaçament, i mentre es vagin beneïnt els cotxes, es durà a terme unaels beneficis de la qual aniran a parar a l'A banda de la benedicció, l'entitat organitzadora de la festivitat té programats altres actes, com el que es farà a tres quarts d'una del migdia a la sala d'actes del Montepio i que consistirà en el lliurament del, un guardó que pretén reconèixer anualment entitats i persones de la comarca del Bages que hagin tingut un pes important en els àmbits de la mobilitat, la seguretat o l'educació viària. Aquest any els homenatjats seran elspels seusal servei de la ciutat.Per acabar, l'organització també ha convocat una nova edició delamb el qual pretén donar impuls a laper a infants alhora que busca promourecom la solidaritat, el civisme, la sostenibilitat medioambiental o la igualtat entre aquest sector poblacional. Dotat amb, al premi podran optar-hi totes aquelles obres il·lustrades que tinguin com a tema central la mobilitat, el transport o la conducció cívica de vehicles. Al guanyador, a banda de la recompensa econòmica, se li oferirà l'oportunitat d'editar l'àlbum amb Pagès Editors.L'Ajuntament de Manresa ha informat que amb motiu de laes prohibirà l'estacionament () al carrer Mossèn Jacint Verdaguer i al tram entre el Bisbe Comas i la plaça Sant Jordi. Així mateix, també es preveu traslladar, entre les quatre de la tarda i les deu del vespre del mateix divendres, els contenidors de residus del número 90 de la carretera de Vic al número 93, bo i ocupant dues places de zona blava.