​Joan Dausà exhaureix les entrades anticipades pel concert del festival Sons del Camí

L'accés al Parc de la Seu, limitat els dies de concert

A pocs dies de la presentació ade la gira, que homenatja els seus deu anys dalt dels escenaris,ja ha completat l'per al seu concert alamb gairebédintre del festival. Ha estat tan reeixida la rebuda ciutadana que l'organització ha decidit que posarà a la venda, que es podran adquirir una hora abans de l'inici de l'actuació (que serà a les nou del vespre), en funció de la disposició final de l'espai i sempre que pugui garantirper a tots els assistents.A Jo mai mai, Joan Dausà repassa, amb mirada nostàlgica, els primers deu anys dei canta amb miradaels seus grans èxits com a compositor. El cantautor serà l'encarregat de tancar la desena edició del cicle Sons del Camí al Parc de la Seu en un concert a l'en el qual hi hauràdes d'una hora abans de l'inici del concert.Els concerts de Joan Dausà, dei deal Parc de la Seu comportaran el tdes de les tres de la tarda del dia de les actuacions, fins a la seva finalització. L'accés per als assistents es podrà fer tant per lacom per laa partir de les vuit del vespre. Si s'utilitza vehicle, es podrà aparcar el cotxe al, obert les 24 h, i utilitzar l'ascensor directe a l'accés del Parc de la Seu pel cantó de la plaça de la Reforma.