Tània Verge diu a Manresa que estendrà el dret a fer topless a les piscines comunitàries

El Govern està treballant per estendre el dret a fera lesa través dels administradors de finques que seran els que hauran de garantir que no hi hagi casos de discriminació. Així ho ha anunciat la consellera d'Igualtat i Feminismes,, aquest dimecres aamb la presentació de la campanyadissenyada per l'il·lustradoron es posa l'accent en els drets dels usuaris.També es faran arribar a les. "La llei s'aplica per a tothom i les d'igualtat no son recomanacions, són tant lleis com les altres", ha dit Verge. L'objectiu final no és només sancionar les males pràctiques -els usuaris podran denunciar incompliments- sinó sobretot "erradicar les discriminacions".