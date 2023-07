Malestar al Catà pel trasllat de 9 cicles formatius fora del centre: «Estan potenciant la segregació»

Els cicles formatius vinculats a les cures, els exiliats (però més demandats)

L'Ajuntament, disposat a ajudar a "minimitzar les afectacions" del trasllat

A partir del curs vinent (2023-2024), nou delsque ofereix elde Manresa no es cursaran a les instal·lacions de l'institut, sinó que s'impartiran a l'edifici de l'(EOI), al barri de les. Aquesta és la resposta que elde la Genaralitat de Catalunya ha donat al centre davant la dificultat d'encabir, en el seu equipament, l'(FP). Es tracta d'una decisió, però, que no acaba de convèncer lade l'institut, perquè "ens, ens separarà i ens", exclamen, mentre lamenten que aquest trasllat suposarà"de lesque se'ns havien promès" i que havien de permetreen un mateix espai.Amb la "" del centre com a pal de paller, des del Catà manifesten que aquestaque es posarà en marxa a partir del"potenciarà encara més la" de l'FP i "accentuarà elescolar": "L'edifici de les Cots no només estàsinó que, a més, estài comunicat per una", assenyalen. Aquest fet, continuen, "comporta un risc afegit de" i, alhora, "que també van incorporant estudis professionals"; un símptoma, es dolen, "que l'educació pública i de qualitat estàa Manresa".Elsque passaran a impartir-se a l'edifici de l'EOI formen part de les famílies de, un fet que des de la comunitat educativa del Guillem Catà interpreten com una "" pel que fa a les cures. "Traslladant-los allà, l'alumnat que els cursa quedaràde la ciutat i d'aquelleso equipaments amb els quals treballarà ja sigui fent-hio col·laborat-hi activament", expliquen.Actualment, els cicles formatius (tant de grau mitjà com de grau superior) vinculats a la família de les cures són els que tenen, al Catà. En aquest sentit, les instal·lacions que fins ara els oferia el centre havien quedat petites i no responien a lesque es requerien. Amb el canvi d'espai, doncs, es comptarà ambque permetran desenvolupar la formació amb més prestacions. Cal esmentar que des del curs 2008-2009 fins ara, l'oferta de grups de cicles formatius a l'insitiut en qüestió. D'aquests 53 que hi ha actualment, 20 estan vinculats a les cures mentre que en l'etapa 2008-2009 només n'hi havia 6.De fet, aquest curs passat ja hi va haver un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que va engegar a les dependències de l'EOI: es tracta del d', un dels més nous del centre, que el setembre seguirà en aquest mateix equipament. La resta de cicles que l'acompanyaran seran els CFGM de, d'i de; els CFGS de, d'; d'i d', i el Pla de Formació i Inserció d'Tot i no tenir competències en els centres de secundària, l'Ajuntament de Manresa ha assegurat a aquest diari que s'ha emplaçat a parlar amb el Departament d'Educació "per conèixer els motius de les decisions preses", així com també "quines millores es preveuen i quin impacte tindran". En aquest sentit, asseguren, "ens posem a disposició per ajudar a minimitzar les afectacions" que pugui provocar el trasllat.