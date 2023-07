El Kursaal dedicarà dijous la segona «Nit de MusiKaals» a Disney

La sala gran del teatreacollirà aquest dijous, 6 de juliol a les 8 del vespre la segona edició de la Nit de Musikaals, un espectacle que en aquesta ocasió tindrà com a protagonistes els musicals de, i que interpretaran actors i actrius de la comarca. La cantantserà l'artista convidada, qui ha estat la veu de moltes cançons de les principals pel·lícules de. En aquest moment ja hi ha gairebé 600 entrades venudes.Aquesta segona edició de la Nit de Musikaals comptarà amb cardonícom a director musical, ambcom a director d'escena icom a ajudant de direcció. Un muntatge amb músics en directe que serà interpretat per actors i actrius que s'han format al Bages, alguns dels quals ja s'han fet un lloc dins l'escena nacional dels musical i d'altres estan iniciant el camí. Hi seran les manresanes-que ja hi van ser en la primera edició-,(Cardona),(Sant Fruitós),(Santpedor),(Manresa) i(Castellbell i el Vilar).La Nit de MusiKaals va néixer de la idea de, que va recollir el Kursaal i es va materialitzar en la primera edició de l'espectacle De Broadway al Kursaal, que va incloure fragments dels musicals Wicked, West Side Story, Sweeney Tod o Into the woods, entre molts d'altres.Lesper assistir a la Nit de MusiKaals tenen un preu de 15 euros (12 euros majors de 65 anys i Carnet Galliner i 10 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet