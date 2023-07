Un documental retratarà la vida quotidiana dels monjos de Montserrat

L'i la cadena de supermercatshan signat un acord de col·laboració per produir unsobre la vida monàstica a. El llargmetratge es titularà El temps de Montserrat i estarà dirigit per. Segons expliquen en un comunicat, el documental es presentarà a diversosi es distribuirà a través dels grans mercats de l'audiovisual. El llargmetratge tindrà una durada aproximada d'uns 90 minuts i serà una de les primeres accions previstes en el marc de la celebració del, que tindrà lloc el 2025. Està previst que el documental es presenti durant la tardor d'aquest any.El documental El temps de Montserrat pretén mostrar com és lade la comunitat benedictina de Montserrat durant les 24 hores del dia en diferents èpoques de l'any. A través de testimonis personals es vol donar a conèixer per què van fer el pas d'entrar al monestir i canviar radicalment de vida; com organitzen la jornada i aprofiten el temps; o el valor que té el temps per als monjos. També es mostrarà eli com es desenvolupen les tasques que els monjos tenen assignades. A més, expliquen, també es posarà de relleu com tota la seva vida gira al voltant d'un text, la Regla de Sant Benet.El CEO de Condis,, ha exposat que la participació en el documental sobre Montserrat és molt especial per a la cadena de supermercats perquè "és una iniciativa que vol donar visibilitat a la comunitat religiosa més important en la història de Catalunya i que, d'una manera o d'una altra, forma part de la vida de tots els catalans". Per la seva banda,, prior de Montserrat i comissari del Mil·lenari, celebra que a través del documental es podrà "arribar a difondre els valors d'una vida monàstica que ha romàs prop de mil anys en aquesta muntanya".El 8 de setembre de 2024 s'iniciaran els actes de celebració del mil·lenari de la fundació del, que s'allargaran fins el 8 de desembre de 2025. Entre els objectius del mil·lenari destaquen: difondre els valors que han inspirat la vida de Montserrat al llarg de deu segles; promoure la investigació científica sobre els diversos aspectes del patrimoni cultural i artístic de l'Abadia; potenciar l'activitat musical dins del Santuari com a part de la seva identitat, donant especial protagonisme a l’; o garantir la continuïtat i sostenibilitat de l’Abadia de Montserrat en termes econòmics, socials, culturals i espirituals.