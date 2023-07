La Fira Mediterrània recupera el pols internacional amb gairebé la meitat de propostes de fora

Intel·ligència artificial

L'espectacle inaugural

Gairebé la meitat de les propostes de la, que tindrà lloc adel 5 al 8 d'octubre, seran de fora. El certamen recupera el pols internacional i supera els nivells d'abans de la pandèmia. Aquest és un dels aspectes més destacats de la 26a edició, que enguany, entre, presenta 83 propostes, 61 d'elles amb caràcter d'estrena.El director artístic del certamen,, ha subratllat que enguany la Fira proposa "una mirada al futur" amb una forta presència de la intel·ligència artificial. L'espectacle Evoé!, dei la italiana, donarà el tret de sortida al certamen, que compta amb un pressupost d'1,2 milions euros, el més alt dels últims 15 anys.L'alcalde de Manresa,, ha subratllat la clara aposta per la internacionalització de la Fira. "Internacionalitzant-la també internacionalitzem la ciutat", ha afegit. Per Aloy, el certamen no es pot deslocalitzar de Manresa.Fora de la Mediterrània, aquesta edició també posarà el focus en l', amb una desena de propostes. "Un focus que arriba molt carregat i amb una forta presència femenina", ha subratllat el director artístic de la Fira Meditrrània, Jordi Fosas.En aquest sentit, està previst que una delegació de professionals i programadors d'aquestes zones visiti al mercat manresà, i es realitzaran. L'objectiu és conèixer noves escenes i maneres de treballar les músiques d'arrel més enllà de la Mediterrània.El certamen treballa amb l'arrel tradicional, però enguany ho fa amb una mirada al futur amb lacom a un dels eixos principals. D'entrada, serà l'eix central de lesi també hi serà present a diverses de les propostes artístiques incloses a la programació. És el cas de Ni.U, de; Berenguera, de; i Trans, de l'(OMAC), totes tres de l'Obrador d'arrel.L'de la 26a edició serà Evoé!, del productor Raül Refree i la cantant italiana Maria Mazzota, que farà un recorregut pels rituals de catarsi col·lectiva representants principalment per la tarantel·la del sud d'Itàlia.Del total de, 47 són de música, i 36 d'arts escèniques i cultura popular. El 75% de les propostes, 3 de cada 4 són estrena. Les entrades pels espectacles de pagament ja estan a la venda.