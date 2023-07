L'Ajuntament de Manresa es reunirà amb l'ACA per abordar els problemes del camí de la Torre Lluvià

Arran de lesdel passat dijous que van deixar completament intransitable l'únic camí d'accés a la Torre Lluvià , en plena anella verda de Manresa, l'Ajuntament de la ciutat ha assegurat a NacióManresa que en els propers dies iniciarà unaper millorar el ferm del tram destrossat que consistirà a "deixar un espai de cuneta en un dels costats del vial per evitar que un episodi de pluja normal torni a malmentre'n l'estat", expliquen. De fet, afegeixen, el dilluns abans de la gran, ja van intervenir el camí amb unsdel ferm granular que havia quedat afectat per les inclemències meteorològiques de les passades setmanes; uns treballs, però, que van quedar completament deslluïts després de la grande fa cinc dies.Conscients que calenper evitar que el camí torni a estar impracticable, el consistori ha agendat, per mitjan juliol, unaamb l'(ACA) "per determinar quines solucions definitives de millora del gual de la torrentera serien admissibles".