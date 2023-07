La celebrada restauració dels Gegants Vells de Monistrol marcarà la Festa Major del barri de Viserta

L'enèsima restauració

El passat 16 de març, el perfil d'Instagram delspublicava que eli la, els anomenatsde, se sotmetrien a unaque permetria recuperar-ne la fesomia que tenien quan es van construir, l'any, de la mà del prestigiós taller barceloní. De fet, tot i que originàriament havien estat concebuts per representar les veïnes i veïns del barri de la Viserta, ja fa molts anys que s'han convertit endel poble que fins i tot formen part de l'. És per això que l'anunci de la seva restauració per part del reconegut constructor geganter Aitor Calleja, va ser rebut amb gran entusiasme per part de tota la vila.Ara, gairebé quatre mesos després d'aquella publicació, els Gegants Vells ja estan preparats perque durant més d'un segle els han vist ballar. Ho faran durant la, que se celebrarà aquest cap de setmana i que compta amb un ampli programa d'activitats, entre les quals en destaca, com és evident, l'dels renovats Ramir i Constança, que ​tindrà lloc aquest divendres i consistirà en unque arrencarà a les vuit del vespre des de la plaça de l'Església i acabarà a la plaça dels Gegants.Els Gegants Vells de Monistrol les han viscut de tots colors. Van ser els primers de la vila i és per això que van protagonitzar, la majoria de les quals a l'aire lliure, fet que va provocar, com és natural, que mica en mica s'anessini que requerissin d'una mica de cirurgia per seguir al peu del canó. La primera intervenció restaurativa va tenir lloc durant la dècada dels 50 i la va dur a terme el mateix taller que els havia concebut. Tal com expliquen els veïns i veïnes de Viserta, degut al temps que les emblemàtiques figures van estar al mecànic, es va decidir encarregar de construir una nova geganta, la, que algú va atribuir-li el paper de filla dels dos primers.Després del convuls període de la Guerra i la postguerra, els Gegants Vells van tornar a ser restaurats l'anyde la mà de l'escultor. Paral·lelament, el municipi va encarregar aque els confeccionés vestits nous. Aquella nova posada a punt, però, no va aguantar gaires anys, i és aquí on es va decidir de fer-ne unaamb la finalitat de substituir els originals. Construits per l'artista cardoní, els nous Gegants Vells es van presentar en societat l'any. Des d'aquell moment, els originals van traslladar-se al local de la colla de geganters del poble i no van tornar a sortir al carrer fins l'any, coincidint amb eldel seu naixement. De fet, i per commemorar l'efemèride, la Constança i el Ramir es van sotmetre a unai canvi de vestits.Ara, nou anys després d'aquella darrera visita al taller, els emblemàtics gegants de Monistrol retornaran als carrers del barri que els va veure néixer i ho faran. De fet, tal com assegura el president de l'associació de veïns de Viserta, Joan Pozo, aquesta darrera restauració ha permès "primigenis que duien quan es van estrenar".