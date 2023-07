Un sòlid 3d6 aixecat per sota anima els Tirallongues a augmentar la dificultat de l'estructura

En clau de colla convidada, elsde Manresa van participar, aquest passat diumenge, en la trobada organitzada pelsen el marc de la, patró d'aquest municipi empordanès, que també va comptar amb la presència delsi elsEls encarregats d'inaugurar la jornada, celebrada a la plaça de la Palmera, van ser els membres de la colla de la capital del Bages que, dos mesos i escaig després de fer el primer de la temporada, van aconseguir tornar a exhibir. Va ser un solidíssim, una estructura que sempre mostra expectació per la sevai que els Tirallongues van demostrar tenir molt apamada, ja que porten des de començaments de curs assajant-la. En aquest sentit, asseguren, "no descartem, en els propers mesos,".L'actuació dels de Manresa es va complementar amb(un d'entrada i un de sortida); un; un(que va acabar cedint), i un. Pel que fa a aquest últim, que van, "també ens estem preparant per pujar-lo un pis en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de Llavaneres" que tindrà lloc el 16 de juliol, avancen.Pel que fa a la resta de colles, la deva delectar el públic amb tres pilars de 4 d'entada, un 3d7, un 4d7, un 4d7 amb agulla amb intent desmuntat, un pilar de 5, i un pilar de 4 de sortida. Els devan descarregar tres pilars de 4 (dos d'entrada i un de comiat), un 5d6, un 3d7, un 4d6 amb agulla i un pilar de 5. Finalment, els Xerrics d'també van entrar i sortir amb un pilar de 4 i van exhibir un 2d6, un 3d6 i un 3d6 amb agulla.