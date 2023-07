La FAVM lamenta que l'Ajuntament de Manresa s'hagi «carregat» la regidoria de barris

"El nouno ha cregut prou important visibilitzar el que s'està treballant des dels". Aquesta és la conclusió a què ha arribat ladesprés de conèixer l'ordenació dedel consistori de la capital del Bages per al període; una ordenació en què, a diferència de les dues darreres legislatures, la paraula barris no s'hi veu per enlloc. "Estem segurs que si els demanéssim explicacions, ens dirien que ja hi ha una regidoria que els contempla, i que el que volen amb els títols del noués posar més èmfasi a la tasca que faran i no tant al lloc on la desenvoluparan", assenyalen els de la FAVM, que continuen: "El que interpretem nosaltres amb aquesta, però, és que".Per a l'entitat, la nomenclatura de les regidories és "el" d'un Ajuntament que neix "sense la ferma voluntat de treballar conjuntament amb nosaltres, que som qui ens hem organitzat perde l'entorn que compartim". En aquest sentit, doncs, lamenten "laque se'ns ha donat" en detriment d'altres noms "més sofisticats" que "segur que tenen molt bones intencions però que no contemplen la feina que es genera des d'aquest espai que ordena la ciutat enplens de vida, de sentiment, d'històries viscudes i de".Defensant la importància delque aporten els barris, la FAVM es mostra molesta amb el retrocés que, al seu entendre, està fent el consistori manresà pel que fa a la: "Van començar oblidant els pressupostos participatius; després van condemnar els consells de districte, i ara va i es carreguen la regidoria que duia el nostre nom", es queixen, mentre reflexionen: "Nosaltres també tenim clar que Manresa ha de ser una; que aposti per adaptar-se a la; que vetlli per una; que desenvolupi polítiques de cooperació... Però també ha de creure en unaque vertebri i promogui l'organització dels veïns i les veïnes per a la millora del seu benestar". I això, asseguren, "només té un nom, i és Barri".