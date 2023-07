La Joviat diu adeu «amb emoció» als ensenyaments obligatoris

Cada mes de juny,viu el final de curs de manera intensa, amb moments en què es diu adeu a l'any acadèmic, a l'etapa formativa o a una llarga trajectòria dins del centre. Aquest any, però, ha estat especial perquè, a més d'acomiadar l'any amb nou actes de celebració per a cada etapa educativa, Joviat ha tancat un capítol de la seva història de 38 anys d'al Centre Històric dePer una banda, l'ha viscut les seves festes de pas i de final d'etapa al costat de les famílies i de l'equip de l'escola amb un sentiment nou respecte el d'anys anteriors. A l'alegria de passar de curs se li ha sumat, també, la nostàlgia de saber que aquests actes serien els últims com a Joviat, perquè a partir de setembre passaran a formar part de lade Catalunya amb el nom d', amb un nou director al capdavant i amb el mateix equip docent i administratiu.Per altra banda, més de cinc-cents alumnes delshan celebrat les festes de graduació i han dit adeu a la seva formació de batxillerat i de les diverses famílies de formació professional. Els actes, sempre compartits amb les famílies i l'equip docent, han estat farcits de reconeixements pel camí fet i per tots els èxits aconseguits, i amb el missatge de la Fundació que ha animat les persones graduades a deixar la seva empremta de professionalitat i humanitat al món.En aquesta nova etapa que començarà, Joviat s'enfoca a la seva missió d'impulsar amb nous reptes i noves oportunitats lesde l'alumnat dels ensenyaments postobligatoris i de la formació contínua i ocupacional, i emprèn amb força una nova visió que reforça la relació amb el món empresarial, el món universitari i la projecció internacional.