Món Sant Benet estrena aquest estiu l'activitat familiar Operació gelat

Aquest estiu,estrena la nova activitat familiar, una proposta refrescant i divertida que convida als més petits a trobar el millor gelat de la temporada.L'activitat proposta endinsar-se al, un espai a on els més petits, ajudats pels seus acompanyants, podran crear el seu gelat a mida: personal, únic i inimitable, amb el sabor que ells prefereixin i el color que més els agradi.Entrar al laboratori i obtenir els ingredients per aconseguir el gelat somiat no serà tant senzill. Abans, caldrà resoldre una. L'Operació gelat és una novetat d'aquest estiu a Món Sant Benet i replica el model d'èxit d'activitats familiars anteriors com, combinant un petit joc de pistes a l'entorn de Món Sant Benet i un taller de gelats a l'espai de la cuina de laL'activitat es farà cada divendres i dissabte d'estiu, des del 7 de juliol al 2 de setembre, en diverses sessions diàries. Lesper a l'activitat tenen un preu de 5 euros per a adults i 9,5 euros per a infants.