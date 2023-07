Presó provisional i sense fiança per a l'home que va atropellar una agent dels Mossos a Manresa

El jutjat número 6 de, en funcions de guàrdia, ha decretatper al detingut que va atropellar una agent dels Mossos a Manresa . La causa està oberta pels delictes d'. L'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar. Tant lacom també els sindicats policials, que s'han personat com a acusació particular per la mossa atropellada i la resta de ferits, havien demanat lade presó provisional. Els fets van tenir lloc el divendres 30 de juny quan un home que conduïa unva fugir de diversos controls policials i va atropellar una mossa.En la interlocutòria el jutge argumenta la presó provisional, ja que considera que hi ha "possibilitat real" que l'arrestat no es presenti al judici i també que hi ha un "". A més, també posa de relleu que el delicte de temptativa d'homicidi té associat una pena de fins a, que s'hauria de sumar a la resta de delictes que se li atribueixen.El jutge també constata que hi ha un risc de "", ja que el detingut conduïa un vehicle robat i, a més, té diversosper delictes de robatori amb força. En la interlocutòria el magistrat també posa de manifest que l'investigat "va cometre elsdurant diversos minuts i va saltar-se fins a dos controls policials". "Va arribar, fins i tot, a atropellar una agent i, sense el més mínim penediment, posteriorment va procedir a, cosa que evidentment fa entreveure que l'investigat manté unai integritat física de la gent", conclou.Per tot plegat, el jutge creu que per al detingut no funcionarien les mesures "menys gravoses", ja que considera que "i mostra un menyspreu absolut pels agents de l'autoritat i la convivència pacífica i no es pot assegurar que si continua en llibertat no torni a delinquir i, en aquest cas, pugui produir-se un".Els fets van tenir lloc el divendres 30 de juny a la tarda quan un home que conduïa un cotxe robat va atropellar una agent delsi va fugir del lloc. El conductor va saltar-se un control policial a la, a l'altura de Castellbell i el Vilar, i una patrulla va localitzar-lo en una rotonda a Manresa. Quan va demanar-li que s'aturés, el conductor va atropellar la policia, que va resultar. A dins de la ciutat també va xocar contra un turisme i una moto i va deixar almenys dos ferits més.