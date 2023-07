Vint‑i‑quatre anys després, el Celler Cooperatiu d'Artés canvia de president

Vint-i-quatre anys molt fructífers de la mà de Fonts

Un celler amb personalitat

Eltédesprés de 24 anys.ha rellevat en el càrrec a, que n'ocupava la presidència des de l'any 1999. Tots dos ja havien treballat conjuntament, ja que Comas ha estat membre de la junta de la cooperativa durant els darrers 15 anys.Llicenciat en Geografia i, Marcel·lí Comas ha dedicat gran part de la seva activitat professional en l'àmbit. No obstant, assegura ell mateix, sempre ha sentit atracció cap al; una vinculació que ja li ve de família i que va ser la que va fer-lo entrar dintre del Celler Cooperatiu, des d'on ha liderat i participat en diferents pEntomant la presidència d'aquesta entitat centenària, Comas obre unaen què es proposaa partir d'accions innovadores com la creació de la figura del, un associat sense vinya que tindriaen les compres a l'. Així mateix, també vol continuar l'iniciada ja fa uns quants anys, bo i oferint cursos als pagesos i elaboradors de vi, i acollint les formacions de l'de la Vedruna d'Artés. A més, hi ha sobre la taula el projecte per crear un, del qual es preveu fer-ne una prova pilot durant la propera verema.Jesús Fonts tanca unaal capdavant del Celler Cooperatiu, durant la qual ha liderat l'entitat impulsant lai promovent canvis per, que ha crescut i guanyatal mateix temps que ho feia la. Durant el seu mandat, Fonts ha augmentat de manera molt considerable el volum de raïm que entra a la cooperativa, que ha passatAixí mateix, ha estat una peça clau per al llançament dea través d'una important aposta per ladel producte. Cal destacar que va ser durant el seu mandat que va crear-se l'(2016) arran de l'esfondrament de part de les instal·lacions del celler. Gràcies a tot això, avui el Celler Cooperatiu d'Artés és un dels més vius i actius de la comarca.Amb més de, el Celler Cooperatiu d'Artés va ser la. Va fundar-se sota el nomi va començar a comercialitzar els seus productes a nivell nacional i internacional sota les marquest. El Celler Cooperatiu d'Artés va ser clau en la conservació i recuperació de la varietat, que dona identitat a la DO Pla de Bages.