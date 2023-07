El sindicat deha anunciat que es presentarà com a acusació particular i demanarà presó per al detingut que va atropellar el divendres 30 de juny una agent a Manresa . Acusaran l'arrestat d'una. Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un home que conduïa un cotxe robatdels Mossos i va fugir del lloc.El conductor va saltar-se una la C-16, a l'altura de Castellbell i el Vilar, i una patrulla va localitzar-lo en una rotonda a. Quan van demanar-li que s'aturés, el conductor va atropellar la policia, que va resultar ferida greu. A dins de la ciutat també va xocar contra un turisme i una moto i va deixar dos ferits més.L'arrestat, segons explica el sindicat, té "nombrosos antecedents" policials i conduïa un vehicle robat al qual va canviar la placa de la matrícula. El sindicat explica en un comunicat que l'agent ferida va patir "" i que en aquests moments encara es troba ingressada en un centre hospitalari.